التحالف: مقتل 341 شخص من الحوثيين في الـ 72 ساعة الماضية

سعيد العجل(صدى):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن استمرار تقدم الجيش الوطني اليمني وبدعم من التحالف في كافة الجبهات، حيث أن العمليات العسكرية تمكنت من إرباك منظومة الاتصالات العسكرية الحوثية بصعده تحت ضغط عملياتي متزامن من التحالف.

وقال التحالف إنه تم قتل 341 عنصرا من عناصر المليشيا الحوثية الإيرانية في الـ72 ساعة الماضية، مشيرًا إلى أن منظومة الاتصالات المدمرة كانت تقع في مديريتي حيدان ورازح بصعدة.