بالفيديو.. رئيسة كرواتيا تخطف الأنظار بجنونها وعفويتها في المدرجات

ماجد محمد(صدى):

خطفت رئيسة كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش، الأضواء من داخل مدرجات روسيا ؛ أثناء مشاهدتها لقاء منتخب بلادها وروسيا في إطار منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

ووثقت عدسات المصورين الرئيسة الجميلة وهي تحتفل بعفوية بهدف المنتخب الثاني في شباك روسيا، حيث أثارت إعجاب العديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ نظرًا لتعاملها بطبيعتها بعيدًا عن المتعارف عليه من رؤساء الدول.

وانتهت المباراة بفوز كرواتيا على حساب روسيا المستضيف للمونديال بضربات الترجيح.