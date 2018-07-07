أمين الشمالية: البلدية النسائية إدارة خدمية بالدرجة الأولى

محمد السعران(صدى):

أوضح أمين منطقة الحدود الشمالية م شمام الشمري إن البلدية النسائية التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بإنشائها مطلع الأسبوع المنصرم تستهدف خدمة المجتمع النسائي، واستثمار القدرات الإبداعية للمرأة والسعي لتمكينها.

مؤكدا أن هذه الخطوة تُعد من جسور تيسير العمل وإنجازه بشكل سريع وفعّال، إضافةً إلى أنها ستكون حاضنة للأفكار النسوية الإبداعية

وبين أن البلدية النسائية ستسهم في خدمة المجتمع النسائي وتمكينه وتوفر له خدمات بلدية متكاملة تشمل إصدار التراخيص للأنشطة التجارية كافة، وإصدار رخص البناء لهن، وتنفيذ الجولات الرقابية للأنشطة النسائية والبائعات الجائلات والاستثمارات البلدية النسائية، وغيرها من الخدمات البلدية التي تحتاجها المرأة وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 م، وخطة التحول الوطني 2020م، لتمكين المرأة وخدمتها.

موضحا ان البلدية خدمية بالدرجة الأولى وتتبع الهيكل التنظيمي والإداري لأمانة المنطقة و ستعتمد على جهود الأقسام النسائية في الأمانة .