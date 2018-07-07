الأمير فهد بن مشعل : نيوم والبحر الأحمر مشاريع عظيمة ستغير خارطة العالم

نايف السالم(صدى):

أكد رئيس جمعية الطيران الأمير فهد بن مشعل بن سعود، اليوم السبت، على أن هناك مشاريع عظيمة ستغير العالم مثل نيوم والبحر الأحمر وغيرها.

وقال الأمير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : مشاريع عظيمة ستغير خارطة العالم مثل نيوم والبحر الأحمر وغيرها يجري العمل فيها على قدم وساق.

وأضاف : وكل يوم نشعر بالمستقبل يقترب من أيدينا فلا يلام من يشعر بالقلق تجاه بعض الجهات المتخبطة خارج السرب ، طموحنا عنان السماء ولن نتنازل عن دون ذلك بحول الله .