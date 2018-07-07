عائض القرني: ألقي الماضي كاملاً في زنزانة النسيان

عادل الحربي(صدى):

قدم الشيخ الداعية عائض القرني، نصائح للتخلص من الحزن والهم، مؤكدًا على ضرورة أن ينسى الإنسان ما حدث له في الماضي من ذكريات مؤلمة.

وقال القرني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : لا تشتغل بأمور تُذكّرك بمآسٍ مرّت بك كحادثة معينة كانت سبب لحزنك، بل تناسَ ذلك وألق بملف الماضي كاملاً في زنزانة النسيان.

وأضاف: ووطّن نفسك على أن ما مضى فات وانتهى، فلا الحزن يعيده، ولا الهم يصلحه، فاشتغل بحاضرك، ولا تهتم، ولا تغتم، ولا تحزن .