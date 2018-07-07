  • السبت 7

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. صورة نادرة للملك سعود بن عبدالعزيز خلال زيارة رسمية إلى العراق

صورة نادرة للملك سعود بن عبدالعزيز خلال زيارة رسمية إلى العراق

صورة نادرة للملك سعود بن عبدالعزيز خلال زيارة رسمية إلى العراق
علي القحطاني(صدى):

نشرت وزارة الخارجية، اليوم السبت، صورة نادرة للملك سعود بن عبدالعزيز، خلال زيارة رسمية إلى العراق.

وعلقت وزارة الخارجية على الصورة، بتغريدة عبر حسابها في “ تويتر ” ، قائلة: الملك سعود بن عبدالعزيز وبرفقة ولي عهد العراق الأمير عبدالإله بن علي، خلال زيارة رسمية إلى العراق عام 1957.


الوسوم:,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1220 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه ويغفرله
صورة للعظمة والفخر والذكريات الجميلة

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 2 ساعتين

البساطة والضحكة الحلوة والتواضع
في الجنة ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 50181 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمهما برحمته الواسعه .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 572 ] نشر منذ 2 ساعتين

رحمة الله عليه وعلى المسلمين أجمعين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *