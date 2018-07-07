علي القحطاني(صدى):

نشرت وزارة الخارجية، اليوم السبت، صورة نادرة للملك سعود بن عبدالعزيز، خلال زيارة رسمية إلى العراق.

وعلقت وزارة الخارجية على الصورة، بتغريدة عبر حسابها في “ تويتر ” ، قائلة: الملك سعود بن عبدالعزيز وبرفقة ولي عهد العراق الأمير عبدالإله بن علي، خلال زيارة رسمية إلى العراق عام 1957.