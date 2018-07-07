صورة نادرة للملك سعود بن عبدالعزيز خلال زيارة رسمية إلى العراق
نشرت وزارة الخارجية، اليوم السبت، صورة نادرة للملك سعود بن عبدالعزيز، خلال زيارة رسمية إلى العراق.
وعلقت وزارة الخارجية على الصورة، بتغريدة عبر حسابها في “ تويتر ” ، قائلة: الملك سعود بن عبدالعزيز وبرفقة ولي عهد العراق الأمير عبدالإله بن علي، خلال زيارة رسمية إلى العراق عام 1957.
نوير[ عدد التعليقات: 1220 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويغفرله
صورة للعظمة والفخر والذكريات الجميلة
الجوهرة[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 2 ساعتين
البساطة والضحكة الحلوة والتواضع
في الجنة ان شاء الله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50181 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمهما برحمته الواسعه .. آمين ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 572 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمة الله عليه وعلى المسلمين أجمعين