بالصور.. جيسوس يشرح التدريب للاعبو الهلال قبل بدء التمرينات

طلال الغامدي(صدى):

أعلن نادي الهلال، اليوم السبت، عن مواصلة المدير الفني للفريق ” جورجي جيسوس ” نهجه بشرح التدريبات للاعبين نظريًا قبل تطبيقها ميدانيًا، وأجري اللاعب ” سالم الدوسري ” اختبارات بدينة وقياسات عضلية بمقر النادي مساء اليوم.

وواصل اللاعب ” نواف العابد ” ، برنامجه الوقائي على موضع إصابته السابقة أسفل البطن، وتركز مران اليوم على تمرينات اللياقة البدنية بصالة الإعداد البدني والجري حول الملعب.

وخضع حراس المرمي إلى تمرينات تسديد من مناطق متفاوته، وطبق اللاعبين عدد من الجمل التكتيكية خلال المناروة التي أختتم بها المران.

وقرر الجهاز الفني منح لاعبو الفريق راحة يوم غدًا، على أن تستأنف التدريبات يوم الإثنين.