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بالفيديو.. جماهير انجلترا تقتحم متجر سويدي بهمجية احتفالا بالفوز

بالفيديو.. جماهير انجلترا تقتحم متجر سويدي بهمجية احتفالا بالفوز
ماجد محمد(صدى):

في مشهد غير حضاري، اندفع جماهير منتخب إنجلترا، اليوم السبت، للاحتفال بفوزهم على السويد بطريقة همجية في لندن.

ووثق فيديو لحظة اقتحام جماهير انجلترا متجر سويدي في لندن بشكل همجي والاحتفال داخله بالتأهل لدور نصف النهائي وسط ذهول الجميع.

كما وثقت عدد من الصور لحظة تحطيم الإنجليز لكل ما هو لونه أصفر في إشارة لقميص السويد.

وتأهل المنتخب الإنجليزي، اليوم على حساب السويد بعد أن أحرز هدفين نظيفين في دور ربع النهائي من المونديال.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 747 ] نشر منذ 1 ساعة

شكلهم جنوا على الاخير

[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 1 ساعة

والله هي مو اخلاق

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