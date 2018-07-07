بالصور.. قميص اليونايتد للموسم المقبل يثير غضب الجماهير

ماجد محمد(صدى):

سرب موقع FootyHeadlines ، المتخصص بتسريب قمصان الأندية والمنتخبات، قميص نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الجديد المقرر الإعلان عنه للموسم المقبل.

وعبر الجماهير عقب انتشار الصور عن عدم رضاهم عن تصميم قميص النادي الإنجليزي، نظرًا إلى أنه سيء للغاية وفقًا لوصفهم.

وفي هذا السياق أوضحت صحيفة ” صن ” البريطانية، اليوم السبت، إن اليونايتد تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو سيرتدي قميصًا أحمرَ، وعليه خطوط سوداء عند نهايته، وسروالًا أسودَ، وليس أبيضَ كالعادة.

وبرصد أراء الجماهير غرد أحدهم عبر ” تويتر ” ، قائلًا : ” الطاقم الجديد لمانشستر يونايتد يبدو مريعًا ” .

وأضاف آخر: ” يجب أن يكون الطقم عاديًا باللون الأبيض، وتلك الخطوط السوداء تجعلني متقززًا ” .