بدء التسجيل في ابتعاث بكالوريوس الطب في جامعة الخليج العربي

نايف السالم(صدى):

أعلن المتحدث باسم وزارة التعليم ، مبارك العصيمي ، أن التسجيل في برنامج ابتعاث بكالوريوس الطب البشري في جامعة الخليج العربي في البحرين يبدأ يوم الأحد الموافق 24 شوال الجاري.

وقال العصيمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” ، إن الشروط هي ألا يقل معدل الثانوية العامة في العلوم الطبيعية عن 95%، وأن يكون المتقدم من خريجي هذا العام أو العام الذي قبله، ألا تقل درجتا اختبار القدرات والتحصيلي عن 80%.