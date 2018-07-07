بدء التسجيل في ابتعاث بكالوريوس الطب في جامعة الخليج العربي
أعلن المتحدث باسم وزارة التعليم ، مبارك العصيمي ، أن التسجيل في برنامج ابتعاث بكالوريوس الطب البشري في جامعة الخليج العربي في البحرين يبدأ يوم الأحد الموافق 24 شوال الجاري.
وقال العصيمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” ، إن الشروط هي ألا يقل معدل الثانوية العامة في العلوم الطبيعية عن 95%، وأن يكون المتقدم من خريجي هذا العام أو العام الذي قبله، ألا تقل درجتا اختبار القدرات والتحصيلي عن 80%.
تركي[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان شاء الله بالنجاح والقبول
نهى[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق لكل المتقدمين