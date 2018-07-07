صور ميسي ورونالدو بمدرجات روسيا رغم خروجهم من المونديال

نواف السالم(صدى):

شهدت مدرجات مشجعي المنتخب روسيا، اليوم السبت، تواجد صور لنجم المنتخب البرتغالي ” كريستيانو رونالدو ” ، ونجم المنتخب الأرجنتينى ” ليونيل ميسي ” ، وذلك خلال المباراة الحاسمة بين من روسيا و كرواتيا ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم روسيا 2018 .

يأتي ذلك رغم غياب اللاعبين عن بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخهم بالرغم من حملهم لقب أفضل لاعب فى العالم لخمس مرات بالتساوي، وذلك بعد هزيمة منتخبي بلادهم في منافسات الدور الـ 16 بالبطولة.