خسائر فادحة تكبدتها فنادق طنجة بعد إلغاء حجوزات سعودية

مليكة فؤاد(صدى):

تلقت المؤسسات الفندقية بمدينة طنجة المغربية ضربة قوية ؛ بعد إلغاء حجوزات سعودية ، مما سيكبدها لا محالة خسائر كبيرة ؛ وذلك بحسب ما ذكرت جريدة ” الأيام المغربية ” في عددها الأسبوعي .

وهذا ولم يتضح حتى الأن الأسباب التي دعت المواطنيين السعوديين لإلغاء الحجوزات الفندقية بطنجة خلال صيف هذا العام .