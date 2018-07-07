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خسائر فادحة تكبدتها فنادق طنجة بعد إلغاء حجوزات سعودية

خسائر فادحة تكبدتها فنادق طنجة بعد إلغاء حجوزات سعودية
مليكة فؤاد(صدى):

تلقت المؤسسات الفندقية بمدينة طنجة المغربية ضربة قوية ؛ بعد إلغاء حجوزات سعودية ، مما سيكبدها لا محالة خسائر كبيرة ؛ وذلك بحسب ما ذكرت جريدة ” الأيام المغربية ” في عددها الأسبوعي .

وهذا ولم يتضح حتى الأن الأسباب التي دعت المواطنيين السعوديين لإلغاء الحجوزات الفندقية بطنجة خلال صيف هذا العام .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 18 دقيقة

مؤكد شئ غريب ليش التغت الحجوزات

[ عدد التعليقات: 744 ] نشر منذ 16 دقيقة

مؤكد كانت شركات اللي حاجزتهم وغيرت برنامج السياح تبعها

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