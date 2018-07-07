خسائر فادحة تكبدتها فنادق طنجة بعد إلغاء حجوزات سعودية
تلقت المؤسسات الفندقية بمدينة طنجة المغربية ضربة قوية ؛ بعد إلغاء حجوزات سعودية ، مما سيكبدها لا محالة خسائر كبيرة ؛ وذلك بحسب ما ذكرت جريدة ” الأيام المغربية ” في عددها الأسبوعي .
وهذا ولم يتضح حتى الأن الأسباب التي دعت المواطنيين السعوديين لإلغاء الحجوزات الفندقية بطنجة خلال صيف هذا العام .
تركي[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 18 دقيقة
مؤكد شئ غريب ليش التغت الحجوزات
فيصل[ عدد التعليقات: 744 ] نشر منذ 16 دقيقة
مؤكد كانت شركات اللي حاجزتهم وغيرت برنامج السياح تبعها