تعليم الشمالية يدعو المرشحات للوظائف التعليمية لمراجعتها لإجراء المقابلات الشخصية غداً

عرعر(صدى):

دعت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية , المرشحات للوظائف التعليمية للعام الدراسي 1439هـ / 1440هـ إلى مراجعتها ابتداءً من يوم غد الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل لإجراء المقابلات الشخصية لهن واستكمال إجراءات ترشيحهن , وذلك بمقر مبنى الإدارات النسائية بعرعر .

ودعت الإدارة المرشحات للدخول على نظام المقابلات وحجز موعد المقابلة عبر الرابط التالي هنـــا وإحضار المرشحات للأوراق والمستندات المطلوبة, وهي صورة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، و صورة من وثيقة التخرج مع الأصل للمطابقة , وصورة من السجل الأكاديمي مع الأصل للمطابقة، وصورة من الدبلوم التربوي لمن يحملن دبلوم تربوي مع الأصل للمطابقة.