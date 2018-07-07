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تعليم الشمالية يدعو المرشحات للوظائف التعليمية لمراجعتها لإجراء المقابلات الشخصية غداً

تعليم الشمالية يدعو المرشحات للوظائف التعليمية لمراجعتها لإجراء المقابلات الشخصية غداً
عرعر(صدى):

دعت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية , المرشحات للوظائف التعليمية للعام الدراسي 1439هـ / 1440هـ إلى مراجعتها ابتداءً من يوم غد الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل لإجراء المقابلات الشخصية لهن واستكمال إجراءات ترشيحهن , وذلك بمقر مبنى الإدارات النسائية بعرعر .

ودعت الإدارة المرشحات للدخول على نظام المقابلات وحجز موعد المقابلة عبر الرابط التالي هنـــا وإحضار المرشحات للأوراق والمستندات المطلوبة, وهي صورة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، و صورة من وثيقة التخرج مع الأصل للمطابقة , وصورة من السجل الأكاديمي مع الأصل للمطابقة، وصورة من الدبلوم التربوي لمن يحملن دبلوم تربوي مع الأصل للمطابقة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1220 ] نشر منذ 2 ساعتين

بالتوفيق للجميع

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