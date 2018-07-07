ضمادات ذكية لمعالجة الجروح المزمنة وتقرحات مرضى السكري

واشنطن(صدى):

خرج باحثون أمريكيون بابتكار جديد لعلاج الجروح المزمنة والتقرحات الناتجة عن مرض السكري.

وقام الباحثون بجامعة ” تافتس ” الأميركية بتصميم ضمادة ذكية، مصممة لرصد ومعالجة الجروح المزمنة بشكل فعال ؛ حيث أوضحوا أن الجروح الجلدية المزمنة، الناتجة عن الحروق ومرض السكري، وغيرها من الحالات الطبية، يمكن أن تؤدي إلى إبطاء القدرات التجددية للجلد، وغالباً ما تؤدي إلى الإصابة بالعدوى وصولًا إلى بتر الأطراف.

وأوضح الباحثون أن تلك الضمادات مزودة بأداة ذكية، تطلق جرعات دوائية إلى الجلد، في استجابة ذاتية لدرجة الحرارة، وذلك لمكافحة العدوى والالتهاب حيث أنها مزودة بأجهزة استشعار ذكية ، تقيس درجة الحموضة والحرارة ، ومحملة بجرعات من المضادات الحيوية والأدوية.

وتوفر تلك الضمادات مراقبة دقيقة للجروح ، وإطلاق جرعات الدواء في الوقت المناسب، بتدخل محدود من المريض أو مقدمي الرعاية.