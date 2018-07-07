” الداخلية ” توضح كيفية التبليغ عن المخالفات المرورية عبر ” كلنا أمن “
أوضحت وزارة الداخلية، اليوم السبت، كيفية الحد من المخالفات المرورية مثل ” الوقوف الخاطئ، والوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة ” .
ونشرت الوزارة عبر الحساب الرسمي لتطبيق كلنا أمن على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” انفوجراف توضح فيه الخطوات قائلة : يمكنك المساهمة في الحد من المخالفات المرورية من خلال التقاط الصور والتبليغ عبر تطبيق كلنا أمن.
فهد[ عدد التعليقات: 1215 ] نشر منذ 35 دقيقة
ياريت الجميع بيتعاون ويساهم في حل الازمة
فيصل[ عدد التعليقات: 744 ] نشر منذ 30 دقيقة
فكرة مميزة
وان شاء الله راح تجيب مردود واسع