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” الداخلية ” توضح كيفية التبليغ عن المخالفات المرورية عبر ” كلنا أمن “

” الداخلية ” توضح كيفية التبليغ عن المخالفات المرورية عبر ” كلنا أمن “
نايف السالم(صدى):

أوضحت وزارة الداخلية، اليوم السبت، كيفية الحد من المخالفات المرورية مثل ” الوقوف الخاطئ، والوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة ” .

ونشرت الوزارة عبر الحساب الرسمي لتطبيق كلنا أمن على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” انفوجراف توضح فيه الخطوات قائلة : يمكنك المساهمة في الحد من المخالفات المرورية من خلال التقاط الصور والتبليغ عبر تطبيق كلنا أمن.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1215 ] نشر منذ 35 دقيقة

ياريت الجميع بيتعاون ويساهم في حل الازمة

[ عدد التعليقات: 744 ] نشر منذ 30 دقيقة

فكرة مميزة
وان شاء الله راح تجيب مردود واسع

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