” الداخلية ” توضح كيفية التبليغ عن المخالفات المرورية عبر ” كلنا أمن “

نايف السالم(صدى):

أوضحت وزارة الداخلية، اليوم السبت، كيفية الحد من المخالفات المرورية مثل ” الوقوف الخاطئ، والوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة ” .

ونشرت الوزارة عبر الحساب الرسمي لتطبيق كلنا أمن على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” انفوجراف توضح فيه الخطوات قائلة : يمكنك المساهمة في الحد من المخالفات المرورية من خلال التقاط الصور والتبليغ عبر تطبيق كلنا أمن.