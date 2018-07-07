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وفاة شخص إثر نزيف في يده بعد اختطافه خادمتين واقتحام مخفر بالكويت

وفاة شخص إثر نزيف في يده بعد اختطافه خادمتين واقتحام مخفر بالكويت
خالد الظفيري(صدى):

قام مواطن يعمل بالإدارة العامة للجمارك في الكويت، اليوم السبت، باختطاف خادمتين من أحد المنازل ، وأثناء محاولته الفرار تعرض لنزيف حاد أودي بحياته على الفور.
وفي التفاصيل، قال مصدر أمني: ” عقب حالة هستيرية اقتحم المواطن أحد منازل منطقة جابر الأحمد واختطف من داخله خادمتين وتوجه بهما إلى مخفر المنطقة ، وأمر بشكل هستيري رجال المخفر بإبعادهن ” .

وتابع : ” وحينما هم رجال الأمن بالقبض عليه هرب إلى منزل مجاور، ولكن رفض أصحاب المنزل ،استقباله فكسر الزجاج وأصيب بجروح عديدة ” .

واستكمل : ” حضر والده برفقة الشرطة إلا أن الشاب قام بالاعتداء بالضرب على والده ، وفِي هذه الأثناء نزف بغزارة ليلقي حتفه إثر النزيف ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 50178 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, اعقب جمع عدة جرائم في مشوار واحد ,,

[ عدد التعليقات: 1215 ] نشر منذ 1 ساعة

والله حلال فيه الموت

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