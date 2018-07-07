فارسة الحزم تفوقت على 100 متسابقا في الأردن

محمد السعران(صدى):

توجت فارسة الحزم العنود الفيصل، بميدالية المركز الثاني في سباق القدرة والتحمل لمسافة 82 كيلو إذ قطعت مسافة السباق بزمن وقدره 3:10:10 ساعة، على صهوة الفرس النجمة التابعة لفريقها.

وأثبتت «العنود»، علو كعبها في رياضة الفروسية، بعد سلسلة الإنجازات التي حققتها منذ يوليو 2015 وحتى يومنا هذا، وما زال أمامها الكثير لتحققه، لأنها تملك الموهبة والقدرة على منافسة أقوى الفرسان في هذا السباق. ونالت العنود إعجاب الأميرة عالية بنت الحسين، التي توجتها بميدالية المركز الثاني، وتمنت لها مواصلة المشوار نحو العالمية ،لتثبت العنود مرة أخرى ان المرأة السعودية وبجدارة، أنها قادرة على رفع سمعة المملكة عاليا في جميع المحافل، وخصوصا الرياضية، وأنها قادرة على رفع سمعة المملكة عاليا في جميع المحافل، وخصوصا الرياضية.

من جانبها، أهدت الفارسة العنود الفيصل ، هذا الإنجاز إلى القيادة، لافتة إلى أن النهضة الشاملة والسياسة الرصينة وضعت المملكة في المكانة التي تليق بها إقليمياً ودولياً، ومن خلال رؤية وطنية حكيمة تجسدت على كافة الصعد الاجتماعية والاقتصادية والرياضية، كاشفة أن هذا الإنجاز سيقودها إلى صعود أعلى المنصات العالمية، وأن طموحها يكبر مع كل إنجاز تحققه، مشددة على أن رياضة الفروسية تحتاج لصبر وتحمل وقطع مسافة الـ82 كيلو ليس بالسهولة، ولكن بإصرارها على رفع علم المملكة خفاقا سهل لها كل الصعاب ونسيت مشقات السباق.