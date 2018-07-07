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عضو الشورى منتقدًا مطالبات التجنيس: ولي وطن آليت ألا أبيعه

عضو الشورى منتقدًا مطالبات التجنيس: ولي وطن آليت ألا أبيعه
عادل الحربي (صدى):

إنتقد الدكتور ” سعيد الخالدي ” عضو مجلس الشورى، اليوم السبت، المطالبات المطروحة بالتجنيس، جاء ذلك في تغريدة على الحساب الرسمي له بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، قائلًا ” إن المطالبات بالتجنيس لخلط التركيبة الاجتماعية وتغيير ثقافتها.

وأضاف ” الخالدي ” ، خلال تغريدته ” ثم تأتي المطالبة بإسقاط الولاية لتفكيك الأُسر وجعل أفرادها كلٍ مستقل بذاته ؛ والهدف من ذلك كله الجبهة الداخلية للوطن.

واستشهد ” الخالدي ” ، على موقفه بقول ابن الرومي: ولي وطنٌ آليت ألا أبيعهُ.. وألا أرى غيري له الدهر مالكا.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 1 دقيقة

بلدي الاصيل الغالي افديه بروحي ودمي وما يكفي

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