تعليم الدوادمي يدعو المرشحات للوظائف التعليمية لمراجعتها غداً

عادل الحربي(صدى):

دعت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي, المرشحات للوظائف التعليمية للعام الدراسي 1439هـ / 1440هـ إلى مراجعتها ابتداءً من يوم غد الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل لإجراء المقابلات الشخصية لهن واستكمال إجراءات ترشيحهن , وذلك بمقر مبنى الشؤون المدرسية للبنات بالمحافظة .

ودعت الإدارة المرشحات للدخول على نظام المقابلات وحجز موعد المقابلة وإحضار المرشحات للأوراق والمستندات المطلوبة, وهي صورة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، و صورة من وثيقة التخرج مع الأصل للمطابقة , وصورة من السجل الأكاديمي مع الأصل للمطابقة، وصورة من الدبلوم التربوي لمن يحملن دبلوم تربوي مع الأصل للمطابقة, وصورة لمعادلة الشهادة لمن هن متخرجات من خارج المملكة، والحساب البنكي (الآيبان) مصدق من البنك.