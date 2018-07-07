صغري شفاهك باستخدام المكياج في ٦ خطوات

متابعات(صدى):

تعاني الكثير من النساء من الشفاه الكبيرة، والتي تؤثر سلباً على إطلالة المكياج في أحيان كثيرة.

ولكن قد لا تريد المرأة إجراء عملية تصغير لشفاهها، بل تسعى وراء الحلول الطبيعية للحصول على شفاه صغيرة كمثل طرق تصغير الفم بالمكياج.

ولذلك إليك طرق تصغير الفم بالمكياج بخطوات بسيطة وسهلة.

أولاً، استخدمي المناديل المخصصة لتنظيف المكياج عن الوجه وركزي على منطقة الشفاه واتركيها تجف قبل أن تطبقي أي نوع من المكياج عليها.

ثانياً، طبقي القليل من الكونسيلر على أطراف الشفاه فقط من الداخل، ومن الضروري أن تختاري الكونسيلر بدرجة تتلاءم مع لون بشرتك. ضعي الخط الرفيع من الكونسيلر على الشفاه العليا والسفلى من الداخل ومن ثم بواسطة ريشته وليس بواسطة الاسفنجة طبقيه تباعاً.

ثالثاً، من خلال الاستعانة بالكونسيلر بأطراف أصابعك إدمجيه ولا تدعيه يخرج عن حدود الشفتين. الكونسيلر يساعدك على إخفاء الحدود الطبيعية للشفاه لكي تتمكني من رسمها بطريقة أصغر.

رابعاً، من حيث تحديد الشفاه عليك أن تختاري اللون الداكن من القلم. أرسمي خطّين بقلم التحديد داخل الشفاه وتحت الخط الطبيعي لهما وحاولي أن تبدو الرسمة قريبة جداً من شكل شفتيك لكي لا تظهرا مزيفتين.

خامساً، الحدود التي سمتها في ما سبق هي لتحديد شكل الشفاه وتصغيرها، ولذلك ضعي الآن أحمر الشفاه في داخلها وعليه أن يكون بلون أفتح من قلم تحديد الشفاه لكي لا يطغى لونه على حدود شفتيك فلا يظهر حجمهما الصغير.

سادساً، من أهم النصائح حول طرق تصغير الفم بالمكياج هي الابتعاد عن ملمّع الشفاه قدر الإمكان من أجل تحاشي إظهار الشفاه بحجم كبير.