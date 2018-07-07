محافظ الطائف يقلد أبطال الخيل الذهب في ختام بطولة سوق عكاظ لجمال الخيل العربية

الطائف(صدى):

توج معالي محافظ الطائف الاستاذ سعد بن مقبل الميموني، اليوم، في ختام بطولة سوق عكاظ الأولى لجمال الخيل العربية الأصيلة، التي نظمها وأشرف عليها مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمقر السوق بالعرفاء، الفائزين في بطولة الأمهار عمر السنة، وذلك بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان، ومدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة الدكتور عبدالغني بن يوسف الفضل ، ورئيس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي .

وحققت الذهب المهر ” دي جلاء ” لمربط الهدد، ونالت إسطبلات الخالدية الفضة بالمهر ” رهيب الخالدية ” ، والبرونز بالمهر ” رسلان الخالدية ” .

وكانت البطولة قد افتتحت ببطولة المهرات عمر السنة والذي حقق الذهب فيها مربط الهدد عبر المهرة الجميلة “جوليا الهواجر ” ، ،وحصلت إسطبلات الخالدية على الفضة عبر المهرة “حلوة الخالدية ” والبرونز ” عبر المهرة ” مبدعة الخالدية ” .

وفي بطولة المهرات عمر السنتين والثلاث سنوات أحرزت المهرة ” خميلة الخالدية ” لمربط الريف الذهب، حصلت على الفضة “يمامة آيه ام ” لمربط السليمانية، والبرونز ” كحيلة فيصل الخالدية ” لإسطبلات الخالدية.

وحقق ذهبية بطولة الأمهار عمر السنتين والثلاث سنوات المهر ” وجيه الخالدية ” ، وحصل على الفضة المهر ” أصبح ” لمربط المجد، والبرونز “تشيلسون آر لنحتون” لهادي اليامي.

وحققت ذهبية الأفراس الفرس ” عنود الجلوية ” لمربط الرمحاء، ،فيما حصلت علي الفضة ” سهوة الخالدية ” لإسطبلات الخالدية، والبرونز “ماسة الجلوية” لوليد الضفيان.

و توج بالذهب البطل ” ذهب السليمانية ” لمربط السليمانية، في بطولة الفحول، وحصل على الفضة ” فخر الخالدية ” لمربط الخالدية، والبرونز ” مقبل عذبة ” لمربط المجد.

وفي ختام الحفل كرم وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان الرعاة والحكام المشاركين في البطولة .