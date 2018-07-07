الممكلة توافق على علاج التوأم السيامي التنزاني وإجراء عملية الفصل

واس(صدى):

صدر الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على علاج التوأم السيامي التنزاني في المملكة العربية السعودية، وإجراء عملية فصل التوأم على نفقة الدولة.

وقد شرعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية تنزانيا المتحدة، في التنسيق مع الحكومة التنزانية، لإنهاء الترتيبات المتعلقة بهذا الشأن، بدءاً من زيارة وفد من السفارة للتوأم السيامي في مستشفى موهمبيلي الوطني بمدينة دار السلام، وكان في استقبالهم مدير المستشفى البروفيسور لورانس موسيرو ووالدة التوأم.

وتسلّم وفد السفارة التقارير الطبية الخاصة بالحالة الصحية للتوأم، تمهيداً لنقلهما إلى المملكة، برفقة والديهما، لإجراء عملية الفصل خلال الأيام المقبلة بمشيئة الله.

ورحب الجانب التنزاني بهذه اللفتة الإنسانية الكريمة من المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن المبادرات الإنسانية طالما تبنتها المملكة، بل وسباقة لها.