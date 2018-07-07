هيئة الاتصالات تصدر قواعد تنظيمية لتعزيز نشر خدمات الاتصالات

واس(صدى):

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قواعد تنظيمية تهدف لتسهيل نشر شبكات الاتصالات والعمل على تنفيذها خلال مراحل التطوير لمخططات الأراضي والمشاريع السكنية والتجارية والحكومية بشكل منسق ومتزامن مع المرافق العامة الأخرى، والحد من تكرار أعمال الحفر، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. وتوضح القواعد التنظيمية المعتمدة حقوق والتزامات ملاك العقارات والجهات المطورة ومقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ذوي البنية التحتية فيما يتعلق بتنفيذ شبكات الاتصالات الخارجية والداخلية، وصلاحية الوصول إلى الشبكات المنفذة بشكل عادل وبدون تمييز، وذلك لتعزيز المنافسة التي توفر مستويات عالية من الأداء والخيارات للمستخدمين .

وأشارت الهيئة إلى أن هذه القواعد ستكون رافدًا لجهودها المبذولة مؤخرًا لتوفير أحدث التقنيات وأرقى الخدمات للمستخدمين في المملكة؛ إذ ستسهم هذه القواعد في تأهيل الأحياء السكنية الجديدة و المشاريع الحكومية والتجارية ومناطق الأعمال وتجهيزها بمرافق الاتصالات وتقنية المعلومات خلال مراحل تهيئة المخططات وتشييد المباني؛ مما سيساعد في تقليل تكلفة إيصال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للمستخدمين وتوفيرها بشكل مبكر، ويحد من إعادة حفر الطرقات وإزعاج العموم، وهذا سينعكس إيجابًا على تحفيز الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات، وتمكين التحول الرقمي والخدمات والتقنيات الحديثة كالجيل الخامس (5G) والمباني والمدن الذكية .

ودعت الهيئة الجهات المطورة للعمل وفق هذه القواعد التنظيمية الصادرة، التي يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع الهيئة الإلكتروني على شبكة الإنترنت (‏ هنــا ‏).