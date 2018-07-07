بالفيديو.. الظهور الأخير لمنى مذبوح بعد الفيديو الخادش للحياء

القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، حكما بحبس اللبنانية منى ذبيح؛ إثر نشرها فيديو خادش للحياء، وازدرها الأديان وإهانتها لمصر.

وبالتزامن مع الحكم على ” مذبوح ” تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أخير لمنى مذبوح قبل إلقاء القبض عليها؛ حيث ظهرت من خلاله للاعتذار إلى المصريين والتراجع عن ما قالته بالفيديو المسيء.

وكانت قوات الأمن المصرية قبضت على ” مذبوح ” في الـ31 مايو الماضي قبيل مغادرتها البلاد، وذلك تنفيذاً لقرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بضبط وإحضار اللبنانية على خلفية نشرها فيديو اتهمت فيه الرجال المصريين بالتحرش الجنسي .