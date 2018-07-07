بالصور.. تسرب مياه التحلية النقية يؤدي لهبوط الأسفلت بأحد شوارع الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

شهد شارع الغزالي، أمام مسجد بن دريويش بالطائف، تسرب مياه التحلية النقية من 5 منابع.

وغرق الشارع بسبب غزارة المياة التي لاتتوقف ، وسط تغيب الجهات المختصة، حيث لم يتقدم حتى الأن أحد لوقف هدر المياه ومعالجة السبب.

وأدت المياه الغزيرة التي ملأت الشارع إلى بدأ هبوط جزء من الطبقة الأسفلتية بالشارع.

وكان شارع الغزالي كان منذ عامين تعرض لهبوط شمل أجزاء من الطبقة الأسفلتية، إثر سقوط أمطار متوسطة على أجزاء من المحافظة وقتها.