بالصور.. لحظة تحليق الطيران الشراعي في سماء المندق

الباحة(صدى):

شكّلت عروض الطيران الشراعي ضمن فعاليات صيف محافظة المندق بالباحة، لوحة جمالية في سماء المحافظة، الأمر الذي حظي بإعجاب واستحسان واهتمام الزوار، الذين توافدوا على موقع هذه العروض، لمشاهدتها، والثناء على مقدمي هذه العروض التي زينت سماء المندق.

وأثنى رئيس الفريق الكابتن محمد الغامدي على الجهود التنظيمية لمهرجان صيف هذا العام بالمندق، حيث وفّر للفريق إمكانيات وتسهيلات كبيرة، ولمس المشاركون في العروض اهتمام وحرص الجهات الأمنية والخدمية التي أسهمت في نجاح العروض وتقديمها بشكلٍ يرتقي لتطلعات حضور فعاليات وعروض المهرجان.

من جهته أشار الكابتن يوسف العميل إلى المساحة الكبيرة التي هيأها المنظمون للموقع، إلى جانب آلية التنظيم وتوزيع وتنويع الفعاليات، مؤكداً أن ذلك شجعه على استمراره في المشاركة الأعوام القادمة، في مختلف محافظات المنطقة.

يذكر أن مهرجان صيف المندق نفذت خلاله العديد من الفعاليات والعروض المنوعة، مثل الفعالية المصاحبة لسوق عكاظ، والتجمع التطوعي لفرق الدفع الرباعي، والعديد من الأمسيات النسائية والشبابية، ومهرجان التسوق والترفيه والعديد من المفاجآت.