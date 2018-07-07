بالفيديو.. ضبط 4 عصابات بمحاولة تهريب سيارات إماراتية قيمتها 11 مليون درهم

دبي(صدى):

تمكنت شرطة دبي، اليوم السبت، من ضبط 4 عصابات متخصصة في سرقة السيارات الفارهة.

ونشر الحساب الرسمي لشرطة دبي ” مقطع فيديو ” بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يوثق الضبطية التي تمت لهذه السيارات والتي قدرت قيمتها بـ 11 مليون درهم.