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بالفيديو.. ضبط 4 عصابات بمحاولة تهريب سيارات إماراتية قيمتها 11 مليون درهم

بالفيديو.. ضبط 4 عصابات بمحاولة تهريب سيارات إماراتية قيمتها 11 مليون درهم
دبي(صدى):

تمكنت شرطة دبي، اليوم السبت، من ضبط 4 عصابات متخصصة في سرقة السيارات الفارهة.

ونشر الحساب الرسمي لشرطة دبي ” مقطع فيديو ” بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يوثق الضبطية التي تمت لهذه السيارات والتي قدرت قيمتها بـ 11 مليون درهم.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1209 ] نشر منذ 31 دقيقة

والله صارت الجريمة عالية

[ عدد التعليقات: 50173 ] نشر منذ 18 دقيقة

اشوف الجرايم والسرقات في دبي كثرانه ,, كل يوم الا ونقرا اخبار الجرايم هناك ,,

هذا اللي يقول // ما اكثر الحرامية النصابين في دبي حين تعدهم ,,

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