بالفيديو.. ضبط 4 عصابات بمحاولة تهريب سيارات إماراتية قيمتها 11 مليون درهم
تمكنت شرطة دبي، اليوم السبت، من ضبط 4 عصابات متخصصة في سرقة السيارات الفارهة.
ونشر الحساب الرسمي لشرطة دبي ” مقطع فيديو ” بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يوثق الضبطية التي تمت لهذه السيارات والتي قدرت قيمتها بـ 11 مليون درهم.
فهد[ عدد التعليقات: 1209 ] نشر منذ 31 دقيقة
والله صارت الجريمة عالية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50173 ] نشر منذ 18 دقيقة
اشوف الجرايم والسرقات في دبي كثرانه ,, كل يوم الا ونقرا اخبار الجرايم هناك ,,
هذا اللي يقول // ما اكثر الحرامية النصابين في دبي حين تعدهم ,,