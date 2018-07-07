ضبط عامل دليفري استغل عمله واغتصب 13 قاصرا بينهم فتاة لبنانية

بيروت(صدى):

ألقت قوى الأمن الوطني الداخلي في لبنان، القبض على عامل دليفري؛ استغل عمله في الاعتداء جنسيا على 13 قاصرًا.

وفي التفاصيل قالت قوى الأمن اللبناني في بيان لها : ” ورد اتصال هاتفي من أحد المواطنين في محلة دوحة عرمون، يفيد فيه ان شبان يقطنون في أحد المباني يحتجزون عامل ” دليفري ” المدعو: هـ. ش. ( مواليد عام ٢٠٠٠ ، سوري ) لقيامه بالإعتداء الجنسي على الطفل: م.ل. (مواليد عام 2008 ، سوري) “.

واعترف المتهم بعد القبض عليه بأنه اعتدى جنسيا على 13 قاصراً بينهم فتاة عمرها 15 سنه، لافتًا إلى أنه تعرض بدوره للاعتداء الجنسي عندما كان طفلاً في سوريا.

وتمت إحالة المتهم إلى مكتب مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب للتوسع بالتحقيق معه.