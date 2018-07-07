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احتجزت تعسفآ لشهرين.. ميليشيا الحوثي تفرج عن السفينة G Muse

احتجزت تعسفآ لشهرين.. ميليشيا الحوثي تفرج عن السفينة G Muse
فهمي محمد(صدى):

قالت قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن ، اليوم ” السبت ” إن ميليشيا الحوثي افرجت عن السفينة  G Muse المحتجزة تعسفيآ منذ شهرين دون أسباب واضحة.

وأوضحت قيادة التحالف أن السفينة كانت قد اتمت 62 يومآ محتجزة في ميناء الحديدة قبل أن يخلي الحوثيون سبيلها.

وكشفت القيادة أن هناك 4 سفن في ميناء الحديدة تتواجد لتفريغ حمولاتها، فيما تنتظر 4 سفن الدخول إال الميناء.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1209 ] نشر منذ 1 ساعة

الله ينتقم من ميلشيات الحوثي الارهابية

[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 1 ساعة

الله ينتقم من ميلشياات الحوثي الارهابية

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