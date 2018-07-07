احتجزت تعسفآ لشهرين.. ميليشيا الحوثي تفرج عن السفينة G Muse
قالت قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن ، اليوم ” السبت ” إن ميليشيا الحوثي افرجت عن السفينة G Muse المحتجزة تعسفيآ منذ شهرين دون أسباب واضحة.
وأوضحت قيادة التحالف أن السفينة كانت قد اتمت 62 يومآ محتجزة في ميناء الحديدة قبل أن يخلي الحوثيون سبيلها.
وكشفت القيادة أن هناك 4 سفن في ميناء الحديدة تتواجد لتفريغ حمولاتها، فيما تنتظر 4 سفن الدخول إال الميناء.
فهد[ عدد التعليقات: 1209 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينتقم من ميلشيات الحوثي الارهابية
فيصل[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينتقم من ميلشياات الحوثي الارهابية