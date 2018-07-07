اختفاء شقيقتين بحائل منذ 5 أيام .. والجهات الأمنية تواصل البحث عنهما

علي العنزي(صدى):

شهد جنوب حائل منذ الثلاثاء الماضي، واقعة اختفاء شقيقتين تبلغان من العمر 22 و24 سنة.

وفي التفاصيل، كانت أسرة الفتاتين تقدموا ببلاغ للجهات الأمنية ، عقب فشلهم في العثور عليهما في الأماكن المتوقع ذهابهما إليها .

وتكثف الجهات الأمنية جهودها للبحث عن الفتاتين علماً بأن جوالاتهما مغلقة.

وفي السياق ذاته أوضحت أسرة الفتاتين أنه لا يوجد خلافات بين الفتاتين وعائلتهما أو أقاربهما، حيث تتسم العلاقات بالمودة.