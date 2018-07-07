اختفاء شقيقتين بحائل منذ 5 أيام .. والجهات الأمنية تواصل البحث عنهما
شهد جنوب حائل منذ الثلاثاء الماضي، واقعة اختفاء شقيقتين تبلغان من العمر 22 و24 سنة.
وفي التفاصيل، كانت أسرة الفتاتين تقدموا ببلاغ للجهات الأمنية ، عقب فشلهم في العثور عليهما في الأماكن المتوقع ذهابهما إليها .
وتكثف الجهات الأمنية جهودها للبحث عن الفتاتين علماً بأن جوالاتهما مغلقة.
وفي السياق ذاته أوضحت أسرة الفتاتين أنه لا يوجد خلافات بين الفتاتين وعائلتهما أو أقاربهما، حيث تتسم العلاقات بالمودة.
فهد[ عدد التعليقات: 1209 ] نشر منذ 56 دقيقة
الله يردهما بالف خير وسلام