” الجبير ” يلتقي كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي للسياسات

واس(صدى):

‏استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في جدة اليوم كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي للسياسات ومدير تخطيط السياسات برايان هوك والوفد المرافق له .

وجري خلال الاستقبال، استعراض القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

حضر الاستقبال مستشار وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير أحمد العقيل ومدير عام فرع وزارة الخارجية في منطقة مكة المكرمة السفير جمال بن بكر بالخيور .