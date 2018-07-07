” الجبير ” يلتقي كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي للسياسات
استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في جدة اليوم كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي للسياسات ومدير تخطيط السياسات برايان هوك والوفد المرافق له .
وجري خلال الاستقبال، استعراض القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .
حضر الاستقبال مستشار وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير أحمد العقيل ومدير عام فرع وزارة الخارجية في منطقة مكة المكرمة السفير جمال بن بكر بالخيور .
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