  • السبت 7

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو.. الشباب يعلن التعاقد مع جامان رسميا

بالفيديو.. الشباب يعلن التعاقد مع جامان رسميا

بالفيديو.. الشباب يعلن التعاقد مع جامان رسميا
طلال الغامدي(صدى):

أعلنت إدارة نادي الشباب ، اليوم السبت، عن انتقال اللاعب الروماني فالريا جامان إلى صفوف الفريق رسميًا.

ونشر الحساب الرسمي للشباب فيديو لتقديم اللاعب الروماني إلى جمهور النادي ؛ حيث تعاقد اللاعب مع الشباب لمدة موسم .

ويتضمن عقد اللاعب أفضلية التجديد لعام أخر ؛ وكان اللاعب اجتاز الفحص الطبي.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *