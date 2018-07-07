بالفيديو.. الشباب يعلن التعاقد مع جامان رسميا
أعلنت إدارة نادي الشباب ، اليوم السبت، عن انتقال اللاعب الروماني فالريا جامان إلى صفوف الفريق رسميًا.
ونشر الحساب الرسمي للشباب فيديو لتقديم اللاعب الروماني إلى جمهور النادي ؛ حيث تعاقد اللاعب مع الشباب لمدة موسم .
ويتضمن عقد اللاعب أفضلية التجديد لعام أخر ؛ وكان اللاعب اجتاز الفحص الطبي.
🎦 وقعت إدارة نادي #الشباب بشكل رسمي مع المحترف الروماني فالريا جامان لمدة موسم مع أفضلية التجديد لآخر، وذلك بعد اجتياز اللاعب للفحص الطبي pic.twitter.com/F42mq3dwhy
— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) July 7, 2018
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