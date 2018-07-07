أمانة الرياض توضح ألوان الحاويات المخصصة لكل أنواع النفايات

حمود العنزي (صدى):

دعت أمانة منطقة الرياض سكان حي الروضة، لاستخدام الحاوية سوداء اللون للمواد العضوية مثل بقايا الطعام،وخضراء اللون للمواد غير العضوية كالبلاستيك والزجاج والمعادن والأوراق.

وأكدت أمانة الرياض عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، على أنها ستجمع النفايات بعد إخراجها من المنازل حسب الجدول الزمني لمبادرة حي بلا حاويات.

وتأتي فكرة مبادرة ” حي بلا حاويات ” عن طريق رفع الحاويات المنتشرة حاليًا في شوارع وممرات الأحياء، وفرز النفايات في المنازل بفصل العضوية عن غير العضوية ووضعها في الحاويات المخصصة لها.