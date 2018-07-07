” السياحة ” تخصص عدداً من مجلة ” ترحال ” لسوق عكاظ

واس(صدى):

خصصت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، عدداً من مجلة ” ترحال ” لسوق عكاظ في نسخته الثانية عشرة والذي حمل عنوان ” سوق عكاظ ملتقى الحضارة.. وتجدد الإبداع ” .

وتصدر العدد حزمة من التقارير عن محافظة الطائف وإبراز مقوماتها السياحية والتاريخية والثقافية ، وكذا انعكاسات آثار ملتقى سوق عكاظ عل الطائف اقتصادياً ، وثقافياً ، واجتماعياً .

كما أبرز العدد سوق عكاظ والتقاء الشعراء والبُلغاء وانعقاد المواثيق به ، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الشعراء الجُدد الذين أعادوا هيبة الحَرف وملك الشعر الضائع من خلال أصحاب البردة من العام 1427هـ وحتى اليوم ، والحديث عن الاهتمام بالسوق الذي يتجاوز البعد السياحي إلى البعد التاريخي والحضاري .

واشمل العدد على جولة في تاريخ عكاظ ما بين ماضيه وحاضره وكيف كان وأين أصبح تحت عنوان ” عكاظ الأمس .. عكاظ اليوم ” ، إلى جانب خوض المجلة في الحديث عن إحياء سوق عكاظ بعد غياب 13 قرناً ، والجهود المتصلة لإعادة روح المكان بعنوان “سوق عكاظ تحول إلى مدينة ” ، بالإضافة إلى الصفحات الثقافية التي توضح المناطق والمواقع السياحة والتراثية بالمملكة، والطائف خاصة.