التجارة تشهر بشركة عطور وأدوات تجميل

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، عن تشهيرها بشركة متخصصة في بيع العطورات وأدوات التجميل.

وجاء ذلك على خلفية صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالباحة يقضي بثبوت مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري، وذلك بمخالفته لضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية.

وشمل حكم المحكمة فرض غرامة مالية على المنشأة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لاكتشاف الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار، خلال جولاتها التفتيشية للتحقق من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة، مخالفة إحدى الشركات المتخصصة في بيع العطور وأدوات التجميل لضوابط وشروط تراخيص التخفيضات التجارية، وهو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، وبناء عليه تم تحرير محضر بالمخالفة، وإحالة القضية للجهات القضائية لاستكمال الإجراءات النظامية بهذا الخصوص.

تجدر الإشارة، إلى أن الوزارة، وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كافة العروض الوهمية.