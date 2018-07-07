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بالفيديو.. طفل سعودي يكشف تفاصيل مخيفة عن الحوت الأزرق

بالفيديو.. طفل سعودي يكشف تفاصيل مخيفة عن الحوت الأزرق
حمود العنزي (صدى):

تواصل لعبة ” الحوت الأزرق ” يومًا بعد يوم حصد أرواح الأطفال الصغار في مختلف بلدان العالم، وشهدت المملكة حتى الأن حالتين أقبل فيها طفل وطفلة على الانتحار بسبب تلك اللعبة الخطيرة.

وفي هذا السياق كشف طفل من أطفال المملكة في مقطع فيديو عن تفاصيل مخيفة عن لعبة ” الحوت الأزرق ” الذي بدى على الطفل أنه يعرفها جيدًا.

وفجر الطفل مفاجأة بقوله إن اللعبة التي تتكون من 50 مرحلة ، توجه أسئلة غريبة للأطفال ومن بينها : ” هل أنت تحب داعش، هل تصلي ، هل تقرأ القرأن، هل تريد الانتحار ” ، كما تسأل في البداية بعض الأسئلة الشخصية عن الأسم والسكن والبلد التي ينتمي إليها.

وقال إنه في منتصف اللعبة يوجهون أسئلة لجذب الأطفال حتى يستكملونها للنهاية، وعندما يسأل هل تريد الانتحار، إذا اللاعب وافق يقومون بتنويم مغناطيسي للطفل ودفعه للانتحار.


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13 تعليق

[ عدد التعليقات: 1209 ] نشر منذ 2 ساعتين

الطفل لو تشوفينه شكل الابرة تعلق بالسقف من الخوف كيف يقعد يجرح نفسه وش هالخرابيييييييييييط

[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة الا بالله .الله يرحمنا من هاذولا الارهاربيين الذين يريدون النيل من اطفالنا

[ عدد التعليقات: 336 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله هذا الاقرب للواقع
التنويم المغناطيسي هو الوسيلة لدفهم للانتحار

[ عدد التعليقات: 50170 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, هذي حرب داخل البيوت والمجرم الإرهابي ، متخفي ..

.. حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 2 ساعتين

هاللعبه تعطي اللي يلعبها طلبات ينفذها

تبدأ ب أشياء بسيطه زي ارسم رسمه ع ورقه أو ع إيدك

وتبدا تتطور الطلبات منها اجرح إيدك أو شفايفك

واشياء كثير لمدة خمسين يوم

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذي حرب الكترونية لقتل اولادنا

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذي حرب الكترونية لقتل اولادنا

[ عدد التعليقات: 336 ] نشر منذ 2 ساعتين

وما الحل نحن ما نريد نعرفها نريد الحل

[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 2 ساعتين

حسبي الله ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله ينتقم من ها المجرمين يارب العالمين

[ عدد التعليقات: 569 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يحمينا ويكفينا شرهم بدأ يحاربوننا في بيوتنا ونحن غافلون عنهم

[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 42 دقيقة

هل بالامكان منع الحوت من الظهور بالدول العربيه وتدمير موقعه

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