بالفيديو.. طفل سعودي يكشف تفاصيل مخيفة عن الحوت الأزرق

حمود العنزي (صدى):

تواصل لعبة ” الحوت الأزرق ” يومًا بعد يوم حصد أرواح الأطفال الصغار في مختلف بلدان العالم، وشهدت المملكة حتى الأن حالتين أقبل فيها طفل وطفلة على الانتحار بسبب تلك اللعبة الخطيرة.

وفي هذا السياق كشف طفل من أطفال المملكة في مقطع فيديو عن تفاصيل مخيفة عن لعبة ” الحوت الأزرق ” الذي بدى على الطفل أنه يعرفها جيدًا.

وفجر الطفل مفاجأة بقوله إن اللعبة التي تتكون من 50 مرحلة ، توجه أسئلة غريبة للأطفال ومن بينها : ” هل أنت تحب داعش، هل تصلي ، هل تقرأ القرأن، هل تريد الانتحار ” ، كما تسأل في البداية بعض الأسئلة الشخصية عن الأسم والسكن والبلد التي ينتمي إليها.

وقال إنه في منتصف اللعبة يوجهون أسئلة لجذب الأطفال حتى يستكملونها للنهاية، وعندما يسأل هل تريد الانتحار، إذا اللاعب وافق يقومون بتنويم مغناطيسي للطفل ودفعه للانتحار.