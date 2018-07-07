هيئة السياحة توزع أكثر من 87 ألف إصدار على زوار سوق عكاظ 12

الطائف(صدى):

وزعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني منذ انطلاقة النسخة سوق عكاظ في نسخته الثانية عشرة وحتى مساء أمس ، أكثر من 87 ألف نسخة من المطبوعات والإصدارات على زوار وضيوف السوق ، في مقره بالعرفاء ومقار سكن الوفود والضيوف بالطائف.

وتنوعت المواد التي تم توزيعها على الزوار والضيوف وشملت عدد ( 118)من النشرة الشهرية لهيئة السياحة ” سياحة و تراث ” ، إضافة إلى بروشورات ثقافية وخرائط توضح المناطق والمواقع السياحة والتراثية بمناطق المملكة كافة، والطائف خاصة وبرامج للفعاليات المقامة بسوق عكاظ ومواقعها.

وخصصت الهيئة ايضاً العدد 83 من مجلة ” ترحال ” لسوق عكاظ الذي احتوى تقارير تناولت الإهتمام بسوق عكاظ ودور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في اعادة إحياءه بعد توقف تجاوز 1300 عام، ورؤية صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان حول مستقبل عكاظ والتي حولها إلى مدينة، كما احتوى على مجموعة من التقارير التي استعرضت سوق عكاظ ومكانته التاريخية، وابرز الوجهات السياحية بالطائف، وتقارير عن الفائزين بجوائز سوق عكاظ في نسخته الثانية عشرة، ومشاركات الحرفين والحرفيات في السوق ،إضافة إلى استعراض الفعاليات والأنشطة المنفذة في السوق.

وخصصت هيئة السياحة والتراث الوطني كذلك من الإصدارات لسوق عكاظ12، العدد (41-42) لمجلة ” هنا الرياض ” والتي تناولت الاستثمار في التراث الحضاري وجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للعناية بالتراث والتي اتخذت صوراً واشكالاً متعددة ، ارتقت إلى مستويات عالية نقلت منجزاته في هذا الجانب إلى حصد العديد من جوائز المنظمات والهيئات العلمية والمهنية العالمية ، فاهتماماته – ايده الله – تتجاوز التراث المحلي إلى العربي والإسلامي والإنساني .

واحتوت المجلة على تقارير تحكي تطور سوق عكاظ ، كما تناولت مجلة ” هنا الرياض ” ، قصة برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري والذي يعتبر التراث كنزاً لا غنى عنه ، اضافة مجموعة من التقارير الإعلامية التي تصور الطائف وما يملكه من مقومات سياحية، ومجموعة من قصائد والمعلقات التي القيت على ثرى سوق عكاظ والشعر والذايقة العربية .