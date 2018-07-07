الجمارك: ضبط قرابة 4 آلاف جرام حشيش بمنفذ الوديعة
نشر الحساب الرسمي للجمارك، اليوم السبت، على موقع التدوين القصير ” تويتر ” ، تغريدة تشير إلى أن العمل يجري من قبل فريق الجمارك السعودية على قدم وساق وذلك لحماية المجتمع من شرور المخدرات والمنشطات.
وأكدت ” الجمارك ” ، على أن منفذ الوديعة نجح في ضبط ومصادرة قرابة 3,984 جرام من مادة ” الحشيش ” المخدرة وسط محاولات لتهريبها إلى داخل المملكة.
أشارت ” الجمارك ” ، إلى أنه تم مصادرة المضبوطات المهربة وإتخاذ الإجراءات النظامية بشأن المخالفين.
فهد[ عدد التعليقات: 1209 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ينتقم منهم تجار السموم
ابن البلد[ عدد التعليقات: 569 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكفينا شرهم