ضاحي خلفان: قطر كلفت الحوثي للحرب بالوكالة ضد دولنا

طلال الضوي(صدى):

نشر اللواء ” ضاحي خلفان تميم ” ، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، عدد من التغريدات على الحساب الرسمي له بموقع التدوين القصير ” تويتر”، قائلًا فيها ” في ظل الضربات التي يوجهها ترامب للإيراني، هل يحاول تنظيم الحمدين أن يكون البديل المزود للأسلحة والصواريخ للحوثي، روسيا ألقت صفقة الصواريخ ربما لشعورها بالدور الجديد الذي يريد تنظيم الحمدين أن يلعبه.

وأضاف ” خلفان ” ، في تغريدة أخري أن ” قطر كلفت الحوثي ليكون المحارب بالوكالة لها ضد دولنا، مشيرًا إلى أن قطر ستشتري السلاح للحوثي من أي مكان لشن حربها ضدنا بالوكالة الحوثية ” .