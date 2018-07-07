دراجو السعودية يحققون المركز الأول في طواف أوروبا 2018

ماجد محمد(صدى):

حقق دراجو المملكة العربية السعودية المركز الأول في طواف أوروبا 2018 الذي تنظمه المنظمة العالمية التطوعية لركوب الدراجات GBI بهدف تحفيز الرياضيين للعمل التطوعي والخيري، وبمشاركة أكثر من 600 دراج يمثلون 30 دولة من مختلف دول العالم .

ومن ضمن الفرق السعودية المشاركة فريق «دراجتي السعودية»، بعدد 30 دراج حملوا رسالة إنسانية توعوية أثناء منافسات الطواف الأوروبي بهدف تحفيز المجتمع السعودي للعمل التطوعي والخيري وحثهم على ممارسة الرياضة تزامناً مع رؤية المملكة 2030 ، حيث قطع الفريق مسافة 700 كيلومتر بدراجاتهم الهوائية من السويد، مروراً بالدنمارك ختاماً بألمانيا.

وأوضح قائد الفريق في الطواف محمد العليان, أن كل فريق مشارك يحمل رسالة توعوية ، حيث اختار فريق ” دراجتي السعودية ” بالتعاون مع جمعية سند الخيرية رسالة سامية لدعم الأطفال المصابين بالسرطان، بهدف توعية المجتمع بخطورة مرض السرطان وأهمية الوقاية منه .

وأبان مؤسس مجموعة «دراجتي السعودية» عبدالله الوثلان ، أن اللجنة المنظمة للطواف أعلنت عن مسار طواف أوروبا القادم 2019 والذي سينطلق في شهر يوليو القادم من مدينة ميلانو الإيطالية إلى ميونخ الألمانية ، مقدماً شكره وتقديره لمركز الملك سلمان للشباب ” المظلة الرسمية للفريق ” ، والاتحاد السعودي للدراجات والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية على تعاونهم وإسهامهم في دعم هذه المبادرة.