اكتشفي الأسباب وراء تساقط الرموش

متابعات(صدى):

الرموش تلعب دوراً كبيراً في جمال عينيك وقد تشعرين بأهميتها حين تضعين المكياج وتحتاجين إلى تكثيفها، ولكن هل تعرفين ما هي أسباب تساقط الرموش؟

1- من الأسباب المؤدية إلى تساقط الرموش، نشير إلى الضعف في جهاز المناعة حيث إن العديد من الامراض التي تصيب هذا الجهاز، يمكن ان تؤثر على اعضاء أخرى في الجسم، ومنها الرموش.

2- كما أن الإضطرابات التي تطال الغدة الدرقية تعتبر من الامور الأساسية التي تؤدي إلى تساقط الرموش خصوصاً وانها تلعب دوراً مهماً على صعيد الهرمونات في الجسم، بما في ذلك الشعر.

3- أيضاً يمكن لسوء التغذية أن يؤثر على الرموش ويؤدي إلى تساقطها، حيث إن العديد من العناصر الغذائية تساهم في نمو الرموش و ثباتها.

4- إستخدام الماسكارا بكثرة وتطبيق المكياج باستمرار هو عامل آخر لتساقط الرموش، خصوصاً إن قمت باستعمال الماسكارا المضادة للماء، فهي تحتاج إلى فرك الرموش بشدة للتخلص منها، ما يؤدي إلى ضعف بصيلاتها وتساقطها.

5- يمكن للحساسية التي تعانين منها تجاه بعض المستحضرات التجميلية أن تكون سبباً كافياً لتساقط الرموش، سيما وأن العين بالمجمل تكون حساسة تجاه المواد التجميلية.

6- لا ننسى أن نشير إلى ان بعض الامراض التي تصيب العين قد تكون مسؤولة عن تساقط الرموش، ومنها الرمد الصديدي أو الإلتهاب الذي يصيب الجفون. كما أن بعض الامراض الموسمية يمكن أن تؤثر في سلامة الرموش وتسبب تساقطها.

7- التعب والإرهاق عاملان آخران يمكن أن يؤديا إلى تساقط الرموش، خصوصاً وانهما يؤثران على النشاط الجسدي وعلى وظيفة بعض الاعضاء في الجسم.