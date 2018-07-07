مسابقات دينية وثقافية ووطنية في النادي الصيفي بجامعة القصيم

القصيم(صدى):

اطلق النادي الصيفي بجامعة القصيم مطلع الاسبوع المنصرم و على مدى 30 يوما بالصالة الرياضية بالمدينة الجامعية ” بالمليداء ” ، العديد من الأنشطة الثقافية والبرامج التي تعزز القيم الدينية والمبادئ الوطنية ، ويأتي في مقدمة هذه الأنشطة؛ مسابقة القرآن الكريم التي تم تقسيمها على 5 فروع في حفظ القرآن كاملا، وحفظ 15 جزء، وحفظ 5 أجزاء، وحفظ جزء تبارك، وحفظ جزء عم ” ، بالإضافة إلى مسابقة حفظ السنة النبوية المطهرة، و مسابقة وطنية بعنوان “من هو هذا الشهيد؟ ” ، والتي تهدف للتعريف بشهداء الوطن، الذين ضحوا بحياتهم دفاعا عنه وعن مقدساته، لإحياء ذكراهم وترحما عليهم وكذلك التاريخ الوطني للمملكة العربية السعودية، حيث ينتظر الفائزين في هذه المسابقات جوائز قيمة.

وينظم النادي عدة مسابقات متنوعة مثل شاعر النادي وخطيب النادي والإنشاد والإبداع المسرحي وغيرها من الأنشطة التي تعود بالنفع والفائدة على المستفيدين.

وأكد عميد شؤون الطلاب الدكتور علي العقلاء على أهمية مسابقة حفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والتي تستهدف كافة الفئات العمرية الموجودة بالنادي ” ابتدائي ومتوسط وثانوي وجامعي ” ، لما لها من أهمية في ديننا وواقع الحياة اليومية، كما تهدف هذه المسابقات إلى تعزيز اللحمة الوطنية وتأصيل الإعتدال ونبذ التطرف والإرهاب.

وتهدف الجامعة ممثلة بالنادي الصيفي ومن خلال تفعيل الجانب الثقافي إلى إبراز المواهب الطلابية في وقت مبكر للتمكن من استثمارها وتطويرها مع مرور الوقت، كما أن هناك العديد من الأنشطة والبرامج والمسابقات التي سيعلن عنها في حينها وحسب ما هو مجدول ومقر من اللجنة العليا.