نشاط في الرياح المثيرة للأتربة على عدة مناطق يومي الأثنين والثلاثاء

الرياض(صدى):

كشف عضو لجنة تسمية الحالات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته للطقس في يومي الأثنين والثلاثاء المقبلين.

وقال ” الحصيني ” ، إنه يتوقع نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة من خفيفة إلى شبه كثيفة يومي الاثنين والثلاثاء، على عدة مناطق بالمملكة وعدة دول بالخليج العربي.

وأوضح : ” الرياح ستهب على طول الساحل الغربي من الوجه إلى جازان، يوم الاثنين على الشرقية والكويت والإمارات والطرق الرابطة بينها وما بين الرياض والشرقية، بينما تهب الثلاثاء على الشرقية والرياض وشرق القصيم ” .

وحذر قائدي المركبات، على الطرق الرابطة بين تلك المناطق، خاصة في الأرض ذات الطابع الرملي؛ حيث قد تزحف الرمال لتطمر أجزاء من الطريق.