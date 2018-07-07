تقنية الدمام تفتح باب القبول وتسجيل لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس

الدمام(صدى):

تفتتح الكلية التقنية بالدمام يوم غد، التسجيل والقبول لبرنامج الدبلوم (صباحي-مسائي) للفصل التدريبي الأول للعام 1439 / 1440هـ الذي سيبدأ في الـ 22 من شهر ذو الحجة المقبل، حيث يستمر التسجيل حتى السادس من شهر ذو القعدة المقبل، وذلك عبر بوابة القبول الموحد من هنــا .

وأوضح عميد الكلية التقنية بالدمام أحمد بن عبدالكريم الثنيان، انه سيتم البدء بإجراءات فرز المتقدمين ومراسلة المرشحين واستلام الملفات للمتدربين المستجدين من يوم الثلاثاء الـ 11 من شهر ذو القعدة المقبل، وذلك على التخصصات التالية للمسار العلمي تخصصات: الكهرباء والإنتاج والمحركات والمركبات والتبريد والتكييف و الدعم الفني والشبكات الوسائط المتعددة وتقنيات الويب والإلكترونيات والإنتاج الكيميائي والتقنية المعمارية والمساحة وللمسار الأدبي تخصصي: المحاسبة والتسويق كما أنه متاح التقديم ولفئة الصم على تخصص التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب.

وأضاف الثنيان ان التقديم على برنامج البكالوريوس (صباحي -مسائي) فسيتم فتحه في نفس الفترة على أن تجرى ترشيحات واختبارات التخصصية للقبول اعتبارا من يوم الأحد 9 ذو القعدة المقبل، وذلك على أربعة تخصصات وهي الكهرباء والإنتاج والإلكترونيات والمحاسبة.

يذكر لمتابعة تفاصيل القبول المرجو متابعة حساب الكلية التقنية بالدمام على موقع التواصل الاجتماعي تويتر[email protected]