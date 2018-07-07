أمانة تبوك تواصل حملتها لتحسين المشهد الحضري بالمدينة

تبوك(صدى):

واصلت أمانة منطقة تبوك ممثلة ببلدية القادسية الفرعية حملتها المكثفة لإزالة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري لمدينة تبوك.

وأوضح رئيس بلدية القادسية الفرعية بالنيابة المهندس ناصر البلوي بأنه تم تكثيف الرقابة على طريق الملك فيصل الدائري وذلك لإزالة جميع المخالفات في ذلك الموقع وإنذارمايزيد على (90) معدة مخالفة متوقفةعلى الطريق وذلك تمهيداً لإزالتها خلال الأسبوع القادم في حال عدم تعاون أصحاب تلك المعدات مع البلدية .

وتابع المهندس البلوي بأنه تم إغلاق أحد مكابس النفايات المخالفة والذي يعمل داخل أحد الأحياء السكنية وإزالة كميات كبيرة من مخلفات المباني كما كثفت بلدية القادسية جهودهالإزالة الملصقات الإعلانية واللوحات الدعائية حيث تم إزالة (90) دعائية وإزالة (150) ملصق إعلاني.

وأكد المهندس البلوي أن العمل مستمر لإزالة جميع المخالفات على طريق الملك فيصل الدائريبمحاذاة المنطقة الصناعية حيث تم إنجاز (65??) من الخطة المعتمدة وخلال هذا الأسبوع سيتم إنجاز كامل الخطة بإذن الله تعالى وذلك لتحسين المشهد الحضري لمدينة تبوك.