ربع السعوديين فقط مؤمن لهم صحياً

عادل الحربي (صدى):

وصل عدد المواطنين المؤمن لهم صحيًا إلى 2.73 مليون مواطن بنسبة 23% أقل من الربع من إجمالي المؤمن لهم والبالغ 12.057 مليون شخص مع نهاية العام المنصرم.

في حين بلغ عدد المقيمين ممن شملهم التأمين الصحي نحو 9.3 ملايين مقيم نسبتهم 77 % من إجمالي المؤمن لهم.

وأوضح مجلس الضمان الصحي في تقرير أخير أن الخدمات الصحية للمؤمن لهم ولأفراد أسرهم يتم توفيرها من خلال شبكة طبية متكاملة بلغت نهاية العام 4358 من مقدمي خدمات صحية معتمدين من المجلس.

وأضاف أنه بنهاية عام 2017 استمر استحواذ التأمين الصحي على النصيب الأكبر من حجم سوق التأمين، حيث بلغت حصته 52% من الحصة السوقية لإجمالي سوق التأمين بقطاعاته المختلفة، فقد بلغ إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب بها في العام الماضي نحو 19 مليار ريال، مقارنة بـ2.2 مليار ريال عند بداية إلزامية التأمين الصحي عام 2006.