سفير اليمن لدى المغرب: استعادة الحديدة ومينائها حماية للأمن الإقليمي والدولي
قال سفير اليمن لدى المغرب عز الدين الأصبحي، إن استعادة حكومة بلاده لمدينة وميناء الحديدة حماية للأمن الإقليمي وانتهاء التهديد للممر المائي الدولي في البحر الأحمر الذي ما انفكت قوى المليشيا الحوثية المدعومة من إيران تهدد به الأمن الدولي .
وأضاف خلال لقائه في الرباط الكاتب العام بوزارة الخارجية والتعاون الدولي المغربي محمد علي لزرق أن إعادة الحديدة وموانئها إلى الشرعية يعزز من الاستقرار في اليمن ويحد من تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الانقلابيين الحوثيين .
وأكد السفير الأصبحي، أن تحرير ميناء ومدينة الحديدة من أيدي الحوثيين هو ترسيخ خطوة أساسية في استعادة مؤسسات الدولة اليمنية وإعادة أهم موارد اليمن إلى نصابها الحقيقي في صالح الشعب اليمني .
وأشار إلى أن قوات الجيش والتحالف العربي يعملون بحرص كامل على بقاء وظيفة الميناء وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والعمليات التجارية بشكل طبيعي .
من جهته، أكد المسؤول المغربي – وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – دعم بلاده للمؤسسات الشرعية في اليمن والعمل على تقديم العون الكامل ، مشيرًا إلى أن دعم المغرب لليمن يعد من الثوابت الراسخة من أجل استعادة الاستقرار والأمن والمحافظة على مؤسسات الدولة والوحدة والاستقرار .
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