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سفير اليمن لدى المغرب: استعادة الحديدة ومينائها حماية للأمن الإقليمي والدولي

سفير اليمن لدى المغرب: استعادة الحديدة ومينائها حماية للأمن الإقليمي والدولي
اليمن(صدى):

قال سفير اليمن لدى المغرب عز الدين الأصبحي، إن استعادة حكومة بلاده لمدينة ‏وميناء الحديدة حماية للأمن الإقليمي وانتهاء التهديد للممر المائي الدولي في البحر الأحمر الذي ما انفكت قوى المليشيا الحوثية المدعومة من إيران تهدد به الأمن الدولي .
وأضاف خلال لقائه في الرباط الكاتب العام بوزارة الخارجية والتعاون الدولي المغربي محمد ‏علي لزرق أن إعادة الحديدة وموانئها إلى الشرعية يعزز من الاستقرار في اليمن ويحد من ‏تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الانقلابيين الحوثيين .‏
وأكد السفير الأصبحي، أن تحرير ميناء ومدينة الحديدة من أيدي الحوثيين هو ترسيخ خطوة أساسية في استعادة مؤسسات الدولة اليمنية وإعادة أهم موارد اليمن إلى نصابها الحقيقي في ‏صالح الشعب اليمني .
وأشار إلى أن قوات الجيش والتحالف العربي يعملون بحرص كامل على بقاء وظيفة الميناء ‏وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والعمليات التجارية بشكل طبيعي .
من جهته، أكد المسؤول المغربي – وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – دعم بلاده للمؤسسات ‏الشرعية في اليمن والعمل على تقديم العون الكامل ، مشيرًا إلى أن دعم المغرب لليمن يعد من ‏الثوابت الراسخة من أجل استعادة الاستقرار والأمن والمحافظة على مؤسسات الدولة والوحدة ‏والاستقرار .


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