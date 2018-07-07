أمانة الشرقية تضبط 162 مخالف في سوق الأثاث المستعمل ضمن حملة ” وطن بلا مخالف “

الدمام(صدى):

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، حملة ميدانية شاملة على سوق الحراج والأثاث المستعمل بالدمام، بالتعاون مع شرطة المنطقة الشرقية (إدارة المهمات والواجبات، والضبط الإداري ) ومكتب العمل، وذلك ضمن حملة ” وطن بلا مخالف ” ، أسفرت عن ضبط 162 مخالف لنظام العمل والإقامة، إضافة إلى ارتكابهم مخالفات بلدية.

وأوضح وكيل الامين للخدمات المهندس صالح بن عبدالعزيز الملحم أنه تم إزالة أكثر ٣١٥ بسطه مخالفة وتم تطبيق العقوبات اللازمة بحق المخالفين، لافتا أنه تم إزالة كميات كبيره من الأثاث المستعمل تقدر بحوالي ١٠ طن من المتروكات التي خلفها المخالفين، مؤكدا أنه تم توجيه جميع الادارات بتكثيف الرقابة على الأسواق وتطبيق النظام بحق المخالفين، وذلك تنفيذًا لتعليمات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير لتفعيل حملة “ وطن بلا مخالف ” ، التي تتم تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة للأسواق بوكالة الخدمات بالأمانة.

يشار إلى أن أمانة المنطقة الشرقية نفذت خلال الشهرين الماضيين حملة مماثلة على سوق بيع الأثاث المستعمل (حراج الدمام)، بهدف إعادة تنظيم جميع محال الأثاث المستعمل، إلى جانب إخلاء ساحة الحراج من البسطات المخالفة فيما تعتزم نقل موقع سوق الحراج القديم إلى موقع جديد خارج النطاق السكاني، ويمتاز بخدمات ومواقف.