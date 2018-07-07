بالصور.. 3 مصابين في حريق أحد المستشفيات الجامعية بمصر

القاهرة(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك ” ، اليوم السبت، عدد من الصور التي توضح إندلاع حريق بمستشفى الحسين الجامعى التابع لجامعة الأزهر.

وأوضحت ” الصور ” ، نشوب حريق هائل فى 4 طوابق، وأصيب العشرات من المرضى بحالات اختناق وسط أنباء بوقوع حالات وفاة، فيما دفعت الحماية المدنية بـ 10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.

ومن جانبها أكدت وزارة الصحة، على أن الحريق وقع بداخل قسم العيون بمستشفى الحسين الجامعي، ونتج عن الحريق 3 مصابين حتى الآن، كما تم الدفع ب 6 سيارات إسعاف مجهزة لموقع الحادث.

وأوضحت ” الوزارة ” ، أنه جاري متابعة الحادث من خلال جامعة الأزهر، وتم إخلاء المرضى من المستشفى إلى مستشفيات ” المنيرة وأحمد ماهر، ومنشية البكري، ومستشفى باب الشعرية ” .