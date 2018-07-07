” خالد النمر ” للأزواج: معركة ” كسر العظم ” بينكما قد تصبح معركة ” كسر قلب “
وجه إستشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، رسالة هامة للأزواج والزوجات، للحفاظ على علاقتهما بالحب والود، والاحترام.
وقال النمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : لاتتركوا الخلافات الزوجيه وقتاً طويلا وأنهوها في نفس اليوم بالتفاهم فهي ترهق الجسم وتسبب اضطراب النوم وارتفاع الضغط والصداع والآم القلب.
وأضاف : وقد تتحول معركة ” كسر العظم ” بينكما إلى إلى معركة ” كسر قلب ” يخسر فيه كلامها.
فهد[ عدد التعليقات: 336 ] نشر منذ 2 ساعتين
مؤكد وكسر القلوب ما نو هين ابدا عند الله
الجوهرة[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 2 ساعتين
وجعلنا بينكم مودة ورحمة
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 2 ساعتين
ويمكن كسر ظهر ويد..برضو..
هاذيك كسور معنوية ونفسية وهذي كسور جسمية عضوية 😂😂