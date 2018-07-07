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  3. ” خالد النمر ” للأزواج: معركة ” كسر العظم ” بينكما قد تصبح معركة ” كسر قلب “

” خالد النمر ” للأزواج: معركة ” كسر العظم ” بينكما قد تصبح معركة ” كسر قلب “

” خالد النمر ” للأزواج: معركة ” كسر العظم ” بينكما قد تصبح معركة ” كسر قلب “
علي القحطاني (صدى):

وجه إستشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، رسالة هامة للأزواج والزوجات، للحفاظ على علاقتهما بالحب والود، والاحترام.

وقال النمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : لاتتركوا الخلافات الزوجيه وقتاً طويلا وأنهوها في نفس اليوم بالتفاهم فهي ترهق الجسم وتسبب اضطراب النوم وارتفاع الضغط والصداع والآم القلب.

وأضاف : وقد تتحول معركة ” كسر العظم ” بينكما إلى إلى معركة ” كسر قلب ” يخسر فيه كلامها.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 336 ] نشر منذ 2 ساعتين

مؤكد وكسر القلوب ما نو هين ابدا عند الله

[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 2 ساعتين

وجعلنا بينكم مودة ورحمة

[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 2 ساعتين

ويمكن كسر ظهر ويد..برضو..
هاذيك كسور معنوية ونفسية وهذي كسور جسمية عضوية 😂😂

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